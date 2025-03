Inter, può essere la Champions League dei record: in caso di vittoria, fino a 140 milioni di euro di incassi

nella massima competizione europea. Complice il fatto di essere l'unica formazione italiana rimasta ancora in lizza – dopo le eliminazioni, nell'ordine, di Bologna, Atalanta, Juventus e Milan – e un market pool particolarmente generoso (25,3 milioni di euro), col quarto posto centrato al termine della prima fase, ad oggi i nerazzurri hanno già ottenuto i 18,6 milioni di euro fissi per la partecipazione, 13,3 per i risultati conquistati nel maxi girone, 8 per il ranking decennale. Ma superare l'ostacolo Feyenoord apre scenari ancora più interessanti.Come riferisce anche La Gazzetta dello Sport,– che nei playoff ha estromesso dalla Champions League l'altra squadra milanese, il Milan –, arrendendosi solamente al Manchester City di Pep Guardiola. L'eventuale prenotazione di un posto tra le migliori 8 d'Europa prospetta un finale di stagione che, anche sotto l'aspetto meramente economico, sarebbe trionfale. Ritoccando al rialzo il primato di incassi dalla Champions League.– dopo aver superato una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e una possibile semifinalista tra Lille, Borussia Dortmund, Barcellona o Benfica –Un risultato epocale per la proprietà statunitense di Oaktree, senza tenere conto ovviamente degli ulteriori introiti da sponsor e botteghini nel caso in cui il cammino della banda di Inzaghi si spingesse così lontano.