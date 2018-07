Prende forma il nuovo Ascoli targato Bricofer: dopo Cavion (Cremonese) sono in arrivo il portiere Vannucchi (Alessandria), il centrale Brosco (Verona) e il centrocampista Kone (Frosinone), in via di definizione anche lo scambio Beretta-Addae con il Foggia, mentre in attacco la prima scelta del duo Lovato-Tesoro rimane Petkovic (Bologna, era a Verona).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spezia vuole Vandeputte (Viterbese). Ai dettagli il passaggio di Di Carmine (Perugia) al Verona per 2,5 milioni più bonus: i gialloblù per l’attacco sfidano il Palermo per Puscas (Inter, era al Novara), ma Zamparini è in vantaggio (offerti 3 milioni). Berra (Pro Vercelli) verso il Cittadella che pensa anche a Birindelli (Pisa). Ufficiale la risoluzione tra il Carpi e Blanchard. Il Perugia è a un passo dal terzino Felicioli (Verona).



Fatta per Roberto Insigne (Napoli, era al Parma) al Benevento. La Salernitana chiude per Perticone (Cesena) e il terzino Kalombo (Gubbio). Altro talento per il Foggia: il regista Carraro (Atalanta, era a Pescara). Fiamozzi (Genoa) verso Lecce. Il Crotone su Marchizza (Sassuolo, era all’Avellino). Trovato (Fiorentina) torna a Cosenza che prende Bearzotti (Verona) e Tiritiello (Andria). Haas (Atalanta) al Palermo.