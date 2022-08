L’Inter continua la caccia al difensore, tra i nomi sulla lista dei dirigenti resiste ancora quello dello svizzero Manuel Akanji, classe ‘95 in uscita dal Borussia Dortmund. L’Inter lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, ma prima il giocatore dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno prossimo. Una pista complicata.