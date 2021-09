Un passaggio sbagliato in uscita verso, la palla scippata e il dolce tocco sotto diche scavalca. L'errore da matita blu dello sloveno a Verona, nella partita di venerdì scorso, poteva costare caro alle aPer fortuna dei nerazzurri nel secondo tempo la partita è stata ripresa grazie agli argentini, ma gli errori del portiere capitano sono ormai troppo frequenti nelle ultime stagioni,. E adesso dietro di lui c'èche scalpita, un portiere più giovane (classe '97) e con tanta voglia di dimostrare le sue qualità, già intraviste nel prestito di due stagioni altra il 2018 e il 2019.– È vero che il portiere rumeno era presente in rosa anche lo scorso anno con, ma il tecnico leccese aveva sempre fatto capire che Samir sarebbe stato il titolare, lasciando spazio al rumeno solo in due partite di Coppa Italia., anche perché diverse squadre erano interessate a prendere in prestito Radu, ma l'Inter lo ha tenuto, dimostrando fiducia e. E con un nuovo tecnico potrebbero anche cambiare, almeno leggermente, le gerarchie. Handanovic – anche in scadenza – non più indiscutibile come in passato, anche quando non aveva vice di livello in grado di sostituirlo.. Adesso Handanovic deve stare molto più attento perché ogni errore potrebbe costare il doppio.