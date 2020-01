Gabriel Barbosa ha iniziato il 2020 senza conoscere il proprio futuro. Il prestito al Flamengo è scaduto il 31 dicembre e formalmente è tornato a essere un calciatore dell'Inter. Però il club nerazzurro ha già chiarito che l'attaccante brasiliano classe 1996 non rientra nei propri piani per il futuro, così gli sta cercando una nuova sistemazione per fare cassa e finanziare questo mercato di gennaio. Marotta chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino, che fa gola al club inglese del West Ham oltre allo stesso Flamengo. Intanto Gabigol si gode un 2019 da urlo rilassandosi in compagnia della sua bella Rafaella Santos, la sorella di Neymar. Che ha 5,5 milioni di followers su Instagram: 1,4 milioni in meno di Gabigol. Neymar ne ha 130 milioni...



