Inter, quali partite può saltare Sommer

Yann Sommer lascia il ritiro della nazionale svizzera e riceve l’autorizzazione per rientrare subito in Italia, dopo il problema alla caviglia accusato in occasione dell’amichevole di sabato 23 marzo contro la Danimarca che lo ha costretto ad uscire dal terreno di gioco al 37° del primo tempo. I primi riscontri effettuati dallo staff medico elvetico riferiscono di una distorsione alla caviglia destra, la cui gravità verrà determinata dagli esami ai quali il calciatore dell’Inter si sottoporrà nelle prossime ore.



GLI ESAMI - Al momento non filtrano sensazioni particolari in un senso o nell’altro, se non quelle manifestate dal ct della Svizzera Murat Yakin nella serata di ieri, al termine della partita: "Visto che all'inizio ha potuto continuare a giocare, spero che l'infortunio non sia grave. Non nascondo un po’ di preoccupazione. Peccato. Speriamo che possa riprendersi al più presto". Per precauzione, Sommer sarà comunque preservato dall’amichevole di martedì 26 marzo (ore 21) contro l’Irlanda e proverà ad affrettare i tempi di recupero per la parte finale e decisiva della stagione dell’Inter. Il portiere sarà sottoposto ad un’ecografia per scongiurare, in primis, il coinvolgimento dei legamenti della caviglia, che allungherebbe i tempi di recupero.



QUANTO RESTA FUORI - In caso di distorsione molto lieve, non si potrebbe escludere un recupero lampo da parte di Sommer, già per la partita contro l’Empoli di lunedì 1° aprile, valevole per la trentesima giornata di Serie A; qualora il problema si rivelasse invece più consistente, sulla base del grado della distorsione lo stop potrebbe variare tra le 3 e le 5 settimane, mettendo così a rischio i match contro Empoli, Udinese e Cagliari nella migliore delle ipotesi, il derby col Milan del 21 aprile e la successiva sfida col Torino nella peggiore.