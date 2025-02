Inter, quali scenari per Lautaro? Cristante, Gattuso, Inzaghi: come sono finiti i precedenti per blasfemia

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

. É notizia delle ultime ore che, a seguito della sconfitta contro la Juventus di Thiago Motta dello scorso 16 febbraio. Il numero 10 argentino (che dovrà decidere insieme all’Inter la strada da percorrere) ha una settimana di tempo per decidere se andare a giudizio o patteggiare per dimezzare la possibile sanzione. In tal caso,In attesa di scoprire quale sarà l’esito di questa vicenda, andiamo a capire come sono andati i casi precedenti in Serie A., ricordando la dicitura dell’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva che recita: “Art. 37 Utilizzo di espressione blasfema: 1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione. Dunque, partendo da questa data,Sono vari i casi che possono essere portati all’attenzione, ma ci si può concentrare su alcuni. Partiamo da due precedenti, che si sono conclusi in maniera diametralmente opposta, che riguardano il medesimo giocatore:che, durante la trasferta di Bologna, bestemmiò in seguito a un autogol. L’espressione venne intercettata dai microfoni presenti a bordo campo, compreso l’audio incriminato. La Procura Federale richiese la squalifica, confermata dalla prova tv. In tal caso,e l’audio supportava le immagini presenti senza alcun ragionevole dubbio.Tra il 2020 e il 2023, ci furono altri due casi eclatanti che hanno riguardato giocatori. Alla Lazio,– durante una sfida contro l’Inter a San Siro –che, nell’agosto 2023 durante Frosinone-Napoli, venne squalificato per aver pronunciato una bestemmia. La prova tv non perdonò Turati per l’espressione blasfema al 15° della prima frazione.Capitolo allenatori: anche i tecnici sono stati inclini a squalifiche e multe.– allora allenatore del Napoli (era il 2020) –. Infatti, Gattuso patteggiò una multa da 3mila euro e non venne fermato dal Giudice Sportivo (un episodio simile a ciò che può accadere a Lautaro Martinez). Questo fu il dispositivo: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS),. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato espressioni blasfeme".: durante Lazio-Sassuolo del 24 gennaio 2021, Inzaghi pronunciò un’espressione blasfema che portò a una semplice ammenda da parte della Procura Federale. Quale fu la differenza con il caso Cristante? La Procura Federale aveva fatto una segnalazione al giudice sportivo entro le 24 ore successive alla gara e sulla base di immagini "di piena garanzia tecnica e documentale" che dunque non hanno necessitato di alcuna indagine per Cristante. Per Inzaghi, invece, la Procura aveva dovuto aprire un apposito fascicolo dopo le 24 ore e assumere tutte le informazioni necessarie non avendo a disposizione questo tipo di prove. Così,