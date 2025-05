Inter qualificata alla Champions League 2025/26: ricavi extra superiori ai 50 milioni

AFP via Getty Images

: il successo ottenuto contro il Verona – grazie al rigore realizzato da Asllani –, con soli tre turni ancora da disputare in Serie A, ha aritmeticamente permesso agli uomini di Simone Inzaghi di festeggiare questo traguardo, rimanere in scia del Napoli nella lotta per lo Scudetto e risparmiare energie in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.sia per blasone, per una questione prettamente sportiva che dal lato economico, come dimostrano gli oltre 100 milioni di euro incassati quest’anno dai ricavi UEFA. Inoltre, l’Inter può continuare a collezionare punti per la qualificazione al Mondiale per Club 2029.

La UEFA ha annunciato la distribuzione di 2,47 miliardi di euro alle società, quindi quali saranno i ricavi minimi dell’Inter per la massima competizione europea? Calcio&Finanza ha effettuato una stima.Si parte con il bonus per la partecipazione:. In più,

Infine, i ricavi minimi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, la cui somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa tra la parte europea e la parte non europea . Secondo le stime compiute da Calcio&Finanza,