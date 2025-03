Inter, quando esce Bastoni sono guai: le statistiche parlano chiaro, sostituirlo è sempre un rischio

, specie nei minuti finali e soprattutto in un reparto, quello di difesa, dove non è mai semplice prendere le misure in pochi minuti, entrando dalla panchina., una spaccatura che la squadra sembra subirenello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, per una serie di ragioni che lo rendono uno dei migliori interpreti al mondo: qualità di palleggio (che consentono all’Inter di non abbassarsi troppo), fisicità e la capacità di reggere gli uno contro uno.

Le statistiche sono impietose:sono tutte le partite che confermano questa tesi. Non sempre l’Inter ha perso punti, sia chiaro, ma in tutte queste occasioni la squadra ha subito gol pochi minuti dopo la sostituzione di Bastoni. Sono numeri che ieri sera avrebbero dovuto almeno suggerire di lasciare inalterata la retroguardia, soprattutto perché

. Anche perché ad uscire è stato il migliore in campo, fin lì Bastoni aveva evitato due gol fatti e giocato una partita impeccabile. Ma soprattutto, non aveva chiesto di uscire. Sì sentiva ancora bene, era in partita e stava gestendo i minuti finali insieme adÈ chiaro che