"Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria l'Inter ha accumulato almeno 59 punti nelle prime 25 giornate; nelle tre puntate precedenti (2007, 2008 e 2009) aveva poi vinto lo scudetto, una statistica che autorizza scongiuri."



Questo è il dato riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, che fa notare come una partita "sporca", come quella di ieri sera col Parma, la precedente versione della squadra di Conte non l'avrebbe vinta...