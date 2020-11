L'Inter domani affronterà il Real Madrid in un match chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions. Come ricordato da Opta il club nerazzurro ha perso tre delle ultime quattro partite contro il Real Madrid in competizioni europee (un successo), incluso l'ultimo incontro di inizio mese. Ma non ha mai perso in casa (cinque vittorie e due pareggi) e ha vinto le ultime tre gare.