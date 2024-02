Inter, quando rientra Frattesi? Inzaghi ha una speranza

Davide Frattesi non ci sarà nella sfida che sabato pomeriggio alle ore 18 vedrà l'Inter affrontare la Roma, la squadra che l'ha formato prima di lanciarlo nel calcio che conta. Il centrocampista italiano classe 1999 si è infatti fermato prima della sfida scudetto, poi vinta, dai nerazzurri contro la Juventus per un affaticamento muscolare che si è poi rivelato un po' più serio del previsto, ma all'orizzonte spunta una data in cui potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi.



IL COMUNICATO - Problema alla coscia destra e più in particolare al miotendine del muscolo femorale. Questa è stata la sentenza degli esami clinici comunicati prontamente dal club nerazzurro con una nota ufficiale: "Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".



QUANDO TORNA - Quanto starà fuori quindi? Detto che con la Roma non ci sarà, in casa nerazzurra secondo Sky c'è un timido ottimismo sulle possibilità di un ritorno in tempi brevi a disposizione e già venerdì 16, in vista della gara contro la Salernitana in programma alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro l'ex-Sassuolo potrebbe essere quantomeno a disposizione per uno scampolo di partita. Il percorso di recupero, infatti, procede spedito e fondamentali saranno i controlli di routine che saranno effettuati a inizio settimana. Se non ci sarà stata l'accelerata decisiva allora il rientro potrebbe slittare alla gara di andata degli ottavi di Champions League in programma il 20 febbraio sempre a San Siro contro l'Atletico Madrid.