L'Inter è una squadra che sa bene come attaccare. Ad oggi il gioco mostrato dagli uomini di Conte non è ancora al top e la Gazzetta dello Sport si chiede dove potrà arrivare questa squadra quando il tecnico salentino riuscirà ad esprimersi al meglio.



“Se è bastata questa Inter ad arrivare a un punto dalla vetta, dove potrà arrivare quando comincerà a giocare bene e a sfruttare tutte le sue potenzialità? Ieri ha tenuto in panchina una dose di qualità impressionante. L’Inter è la prima squadra a toccare la soglia dei 30 gol fatti. Quindi sa attaccare. Ma ieri ha scelto di aspettare il Napoli, gli ha lasciato il 60% di possesso, è stata aiutata da Insigne (espulso) e salvata da Handanovic, il migliore”.