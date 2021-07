Giovedì al raduno dell’Inter mancheranno i nazionali impegnati tra Europei e Coppa America. Ancora in gioco ci sono i soli Barella, Bastoni e Lautaro, ma per molti altri le vacanze sono appena iniziate. Ad esempio Lukaku, Sanchez, Vidal e Vecino sono stati da poco eliminati con le rispettive Nazionali. Molto difficilmente questi giocatori prenderanno parte alla tournée in America per la Florida Cup.