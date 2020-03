Ci sono diversi fattori che rischiano di mettere in serio pericolo la concentrazione dell'Inter, eccoli elencati dalla Gazzetta dello Sport.



“Il casino (per descriverlo con un termine tecnico) di calendari e rinvii non può non avere effetti sul gruppo interista. È legittimo pensare che la squadra sia confusa: non sa quale avversario affronterà e quando giocherà la sfida alla Juve, per la quale era stata piuttosto “caricata”. È credibile che sia distratta dalle polemiche e rischi di crearsi inconsciamente degli alibi. È possibile che la nuova classifica, con la Lazio lontana, fornisca meno stimoli rispetto a quella di qualche settimana fa: la vicinanza alla Juve e la volontà di non farla scappare è stata per mesi una “benzina” decisiva. Conte deve mettere una toppa a tutto ciò e deve farlo subito”.