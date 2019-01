L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, opterà per alcuni cambi nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarà l'esordio in stagione per Daniele Padelli e Andrea Ranocchia, mentre il tecnico di Certaldo concederà una chance per rilanciarsi a Dalbert e Gagliardini, schierato nel centrocampo a tre con Brozovic e Joao Mario. In avanti confermato Icardi al centro del tridente con Candreva e Keita.