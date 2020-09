Tra i calciatori in uscita dall'Inter c'è anche Antonio Candreva. L'esterno nerazzurro ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta dal Genoa, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche nonostante l'arrivo di Zappacosta, ma il ragazzo non è convinto. Ed ecco che nelle ultime ore è spuntata la Sampdoria, su precisa indicazione di Claudio Ranieri, che lo ha contattato personalmente.







Sono ore di riflessione per Candreva, che valuta tutte le offerte - è pervenuto pure un interesse della Fiorentina - e di attesa per l'Inter, perché questa cessione andrebbe a sbloccare il mercato in entrata.