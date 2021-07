Lu-La park. Per difendere lo scudetto l'Inter riparte dalla coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro, ma il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi conta su diversi altri elementi. Praticamente tutti sul mercato: da Sanchez a Pinamonti, passando per i vari Salcedo, Colidio, Mulattieri e Satriano. Questi ultimi due in particolare sono richiesti rispettivamente da Crotone e Bruges.



I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per sfoltire la rosa, per poi fare l'assalto a una nuova punta. Keita tornerebbe volentieri a Milano, ma l'Inter non ha ancora affondato il colpo su di lui perché prima vuole guardarsi attorno alla ricerca di valide alternative. In questo senso una pista porta al Sassuolo, dove dal Genoa è rientrato Gianluca Scamacca. Marotta ha già sondato il terreno con Carnevali, il quale però dovrebbe accettare la formula gradita ai nerazzurri: quella di un prestito con diritto di riscatto. Una condizione necessaria per poter far decollare la trattativa.