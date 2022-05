Perché è questo il diktat che l'amministratore delegato dell'Inter ha ricevuto dalla proprietà e ha trasmesso ai suoi fidati collaborati per impostare la prossima campagna acquisti della formazione nerazzurra. Indipendentemente da come si concluderà la stagione - la conquista del secondo scudetto consecutivo arricchirebbe comunque la bacheca e consoliderebbe lo status sportivo del club a livello nazionale -per alleggerire il più possibile le perdite del prossimo bilancio, dopo il pesantissimo -245 dell'estate passata.- I numeri parlano chiaro:(il cui futuro è peraltro un grande punto di domanda)a tutti gli effetti. I 13 centri di Edinrappresentano un bottino importante ma rivelano solo una parte della verità: il bosniacoe a livello di brillantezza atletica non sta attraversando il suo momento migliore. Senza dimenticare che la carta d'identità non offre troppa prospettiva in chiave futura. Tanto che, coi suoi appena 4 gol realizzati da agosto ad oggi e a fronte dei 31 milioni di euro che l'Inter verserà a breve per esercitare il riscatto obbligatorio dalla Lazio.per riequilibrare i conti del club. Strategie necessarie, che metteranno Marotta e il ds Ausilio nelle condizioni di individuare verosimilmente almeno due giocatori per completare il reparto.- in tal senso i dirigenti nerazzurri dovranno sciogliere il nodo su chi sacrificare tra Pinamonti e Satriano per fare cassa -. Per questo motivo la richiesta tra i 35 e i 40 milioni di euro del Sassuolo per Gianluca Scamacca viene considerata fuori mercato, alla pari dei 35 per il gioiello del Reims Hugo Ekitike., che nel corso della sua tribolata stagione al Chelsea non ha mai interrotto i rapporti con l'Inter,Il belga è stato pagato molto ma rappresenta al contempo un problema dal punto di vista tecnico e degli equilibri di spogliatoio per Tuchel, che non ha mai dato la sensazione di credere troppo nelle sue qualità. Alla luce degli attuali parametri economici,ad un Lukaku-bische tocca i 12 milioni di euro netti e per il quale l'Inter non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita.Occasioni e valutazioni, che vanno di pari passo con l'equilibrio finanziario e la competitività sportiva: il vocabolario di Marotta per il mercato estivo prende forma, di pari passo con le necessità.