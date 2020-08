L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Inter in finale di Europa League e spiega come i nerazzurri abbiano pagato caro gli errori commessi.



“Il Siviglia era il migliore degli ultimi tempi. Più squadra. Con giocatori nati per serate così, vedi Banega. Con attaccanti implacabili come De Jong, titolare a sorpresa e letale come un cobra, in pratica due palloni e due gol. Conte poteva anticipare qualche cambio, le quattro occasioni nel secondo tempo – Gagliardini, Lukaku, Sanchez, Candreva – sono anche errori, non soltanto sfortuna. E il 3-2 consegna l’Europa League a chi la merita. Peccato, perché il primo tempo è abbastanza equilibrato, bello nella sua “eccitazione” che sfiora la rissa. Il Siviglia gioca meglio, l’Inter risponde con le sue armi”.