reso ancora più severo dal recente infortunio di Arnautovic, che rimarrà fuori almeno un paio di mesi. All’austriaco si aggiunge, che attualmente non ha più di 30 minuti nelle gambe. E così Inzaghi si ritrova a poter concretamente contare solo sul tandem, che però inizia ad accusare un po’ di stanchezza. Sembra quasi una provocazione e forse lo è, ma fino a un certo punto. In questo momento non può esserci Inter senza Thuram, e questo non perché Lautaro sia meno forte, anzi… Ma perché nessuno fa reparto come il francese, offrendo alla squadra profondità e scatti in ripartenza. Ma anche spunti nell’uno contro uno e fisicità in area di rigore. La percezione è stata tangibile proprio nel corso di Inter-Sassuolo:I lanci lunghi verso Lautaro e Sanchez sono finiti tutti preda dei difensori neroverdi e nessuno è più stato in grado di creare qualcosa di pericoloso. Al fine di recuperare lo svantaggio, Inzaghi ha richiamato in panchina Thuram per mandare in campo Sanchez, scelta rivelatasi funesta.Come funesta si è rivelata anche la scelta della dirigenza, che in estate ha preferito abbandonare un po’ troppo in fretta la pista, quandoper portarsi a casa il calciatore del Porto. Il risultato è un reparto avanzato che presenta più di qualche magagna, con due calciatori su 4 che non offrono tutte le garanzie fisiche di cui necessità l’Inter per lottare su più fronti. E allora sembra evidente che a questo punto. È vero, tra gli svincolati non c’è niente che potrebbe cambiare volto a questa squadra, ma nel mese di gennaio non si potrà evitare l’argomento in nessun modo e a quel punto, Arnautovic o meno,A differenza degli altri reparti, in cui l’Inter può effettuare rotazioni rimanendo comunque competitiva, in attacco c’è la consapevolezza che dopo Thuram e Lautaro ci sia un bel vuoto. Forse siamo molto severi con Arnautovic e Sanchez, ma fannoe in questa Inter non può basarsi su di loro. Così come non può basarsi solo su Lautaro e Thuram. Intantoe nel frattempo il Porto arriverà a 6 mesi dalla naturale scadenza del contratto del calciatore. Impossibile, per adesso, pensare se l’Inter proverà una mossa a sorpresa, ma sarebbe tutt’altro che sorprendente se i nerazzurri dovessero muoversi per andare a rinforzare l’unico reparto che ad oggi sembra in serissima difficoltà. Thuram e Lautaro non bastano… O comunque non sempre.