Secondo La Gazzetta dello Sport, si può ormai considerare Aleksandar Kolarov come un nuovo giocatore dell'Inter. L'operazione è in chiusura per 1,5 milioni, questa la cifra che metterà in cassa la Roma per il terzino serbo che raggiungerà presto Antonio Conte e firmerà fino al 2021. ​Il club nerazzurro si è rifiutato di inserire nell'operazione il trasferimento di un giovane del vivaio: dopo l'affare Zaniolo, meglio non correre troppi rischi.