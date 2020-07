Nella sfida dell'Olimpico contro la Roma, l'Inter paga piccole ma fatali pause. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter si presenta all’Olimpico con una importante dote: ha la difesa meno battuta della A, con 34 reti subite, esibisce anche il primato di vittorie in trasferta, 11, e si fa forte anche del minor numero di sconfitte, 4, alla pari con la battistrada Juve. La stranezza dei nerazzurri, gruppo d’alta classifica, sta proprio nell’accusare, di tanto in tanto, passaggi a vuoto preoccupanti. Da dimenticare, per esempio, soprattutto il primo tempo di Verona, uno dei momenti più difficili della gestione di Conte. All’Olimpico, invece, non ci sono tracce di pazza Inter, ma piccole e fatali pause”.