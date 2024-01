Quanto guadagna Lautaro Martinez all'Inter

E' il rinnovo più importante, quello che i tifosi attenderanno spasmodicamente fino alla fumata bianca oppure nera, fino alla firma o all'annuncio del mancato accordo: Lautaro Martinez, numero 10, bomber e capitano dell'Inter, scadenza attuale al giugno del 2026. Ma qual è lo stipendio del Toro dopo l'ultimo adeguamento del suo contratto?



NUMERI GIA' DA TOP - Lo stipendio dell'attaccante di Bahia Blanca, che guida la classifica marcatori della Serie A con 18 reti in 18 apparizioni e conta in stagione già 21 centri, ammonta a sei milioni di euro netti, poco sopra agli 11 se si considera il lordo. E' il secondo giocatore più pagato in rosa dietro Hakan Calhanogliu (6,5 netti), ma è destinato a balzare in vetta non solo alla classifica dei paperoni nerazzurri, ma dell'intera Serie A, insieme a Victor Osimhen del Napoli che percepisce 10 milioni annui dal Napoli.



SEMPRE E SOLO INTER - L'agente di Lautaro, Alejandro Camano, ha spesso sottolineato come il suo assistito abbia voluto lasciar perdere ogni altra proposta, anche le ricchissime offerte dall'Arabia Saudita, per dedicare tutti i propri sforzi all'Inter. La volontà comune è quella di prolungare l'accordo, ma ci sono molti dettagli da sistemare e la scadenza non imminente gioca a favore del calciatore.