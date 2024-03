Inter, quanto manca alla qualificazione in Champions League? Gli scenari per essere la prima in Europa

, la prima della storia che vedrà l’introduzione del nuovo format a girone unico e con otto partite per le squadre coinvolte nella prima fase. La novità riguarderà anche il numero di formazioni partecipanti, che passerà dalle attuali 32 a 36. Dopo il pari per 1-1 maturato contro il Napoli ieri sera,, in questo momento quinta, che, nel caso in cui vincesse tutte le gare da qui al termine del campionato, potrebbe arrivare al massimo a 78 punti, rendendo impossibile il sorpasso ai nerazzurri. Stesso discorso per l’Atalanta che, anche con il recupero da giocare contro la Fiorentina ( QUI LE POSSIBILI DATE ), arriverebbe al massimo a quota 77. L'Inter, dunque, diventerebbe la prima squadra d'Europa a qualificarsi alla Champions '24/'25.Con la qualificazione alla prossima Champions League,(la sola quota per la partecipazione, per fare un esempio, crescerà di 3 milioni di euro). Cifre che si aggiungeranno alla garanzia di prendere parte al nuovo Mondiale per Club FIFA, con i conseguenti premi che saranno svelati verso la fine dell’anno e che secondo indiscrezioni potrebbero andare da un minimo di 50 a un massimo di 100 milioni di euro.