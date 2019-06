La campagna abbonamenti dell'Inter è stata un successone e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come gran parte del merito sia da attribuire ad Antonio Conte. Questo è quanto scrive la "Rosea".



“Due settimane alla nuova alba nerazzurra e l’Inter che nasce è a immagine e somiglianza di Antonio Conte. L’ex c.t. della Nazionale sarà presentato domenica 7 luglio nella sede nerazzurra nuova di zecca e il giorno dopo comincerà il lavoro sui campi di Lugano. Già adesso, però, il suo arrivo ha portato un deciso cambio di passo. Alcune cose sono fatte, altre sono per ora obiettivi messi nel mirino. Il successo della campagna abbonamenti, a un niente dal raggiungere il tetto delle 37-38mila tessere, è il primo risultato tangibile. L’entusiasmo di San Siro non è mai mancato, le ultime due stagioni con Luciano Spalletti al timone della nave nerazzurra sono state super al botteghino, ma chiudere la vendita a giugno è un record. E il nome Conte c’entra eccome: di solito è il mercato che conquista i tifosi, ma stavolta è andata diversamente perché il top player nerazzurro è Antonio, come ha detto recentemente anche Marotta”.