Conte può ritenersi soddisfatto, i suoi calciatori si sono ripresentati ad Appiano Gentile in perfette condizioni e con i “compiti” delle vacanze svolti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che marca la differenza con l'anno scorso, quando invece Icardi e Lautaro si erano presentati in ritardo dopo le festività natalizie.



“Il comandante ha di nuovo il suo esercito. Sette giorni pieni di vacanza, i compiti a casa assegnati ai suoi ragazzi, ed eccolo qui Antonio Conte di nuovo in testa all’inter. Ha festeggiato Natale al primo posto in classifica insieme con la Juve e adesso, aspettando il mercato che verrà e i regali (tanto richiesti) che Marotta e Ausilio gli recapiteranno ad Appiano, l’allenatore è pronto a ricominciare. Dopo la vittoria contro il Genoa, prima della sosta, era stato chiaro: «Il nostro mantra è il lavoro. Anche in vacanza i giocatori dovranno dedicare del tempo a me, loro già lo sanno...». Vista l’atmosfera di ieri pomeriggio alla Pinetina i nerazzurri hanno fatto un eccellente lavoro. Sono andati in giro per il mondo ma sono stati bravi, proprio come voleva Antonio. Un anno fa Icardi e Lautaro arrivarono in ritardo dalle ferie, stavolta non sgarra nessuno. Da Lukaku a Godin, fino a Borja Valero: tutti hanno fatto i compiti, tanti lo hanno documentato sui social come si conviene oggi. Pile ricaricate, feste senza esagerazioni, allenamenti mirati e testa sempre sull’obiettivo comune”.