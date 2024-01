Inter, quanto vale la Supercoppa: bonus ai giocatori e 'paga' Buchanan

Redazione CM

E' iniziata la spedizione in Arabia Saudita. Prende il via domani, giovedì 18 gennaio, la Supercoppa Italiana 2023: Napoli e Fiorentina apriranno le danze a Riad nella prima semifinale, Inter e Lazio animeranno la seconda giornata di venerdì. In palio la gloria e il primo titolo della stagione, ma anche un discreto bottino dal punto di vista economico: sono 8 i milioni di euro destinati alla squadra che alzerà il trofeo all'Al-Awwal Park, stadio dell'Al-Nassr, un premio che fa gola ai quattro club in gioco.



BONUS ALLA SQUADRA - L'Inter, campione in carica dopo aver battuto il Milan nell'ultima edizione a gara secca, vuole ripetersi e Steven Zhang ha deciso di dare un ulteriore incentivo alla squadra di Simone Inzaghi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport infatti, il presidente nerazzurro, in caso di trionfo in Supercoppa, destinerà poco meno del 20% della vincita a un bonus per i giocatori: il premio da dividere per Lautaro e compagni sarà di circa 1,5 milioni.



'PAGA' BUCHANAN - Una parte dell'incasso sarà dunque garantito ai giocatori, anche per alimentare l'entusiasmo e il morale di una squadra in piena lotta con la Juventus per lo scudetto che varrebbe la seconda stella. Resteranno quindi circa 6,5 milioni per la società di viale della Liberazione, una cifra che potrà coprire in gran parte l'investimento fatto per l'unico colpo - al momento - del mercato invernale nerazzurro: Tajon Buchanan, che l'Inter ha prelevato dal Bruges per 7 milioni di euro più bonus; l'esterno canadese ha firmato un contratto fino al 2028 con ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Bonus squadra e cartellino di Buchanan: la Supercoppa per l'Inter vale molto più della sola gloria per il trofeo.