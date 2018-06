Contropartite e giovani sul piatto, ma non solo. Le manovre dell'Inter sul mercato a caccia di un esterno passano anche da una potenziale formula su cui sta lavorando il ds Piero Ausilio: è tempo di inventarsi soluzioni ideali per il bilancio, perché il Fair Play Finanziario incombe ancora. E così per Simone Verdi al Bologna era stato offerto un prestito più che oneroso, 8 milioni di euro, cui aggiungerne 14 legati al diritto di riscatto: l'idea è di sforare nell'obbligo così da considerare per l'Uefa solo gli 8 milioni versati quest'anno, ma 'garantire' al club (il Bologna in questo caso) la cifra del riscatto perché nessuna società spenderebbe 8 milioni per un giocatore che poi non andrebbe a riscattare solo un anno dopo, un'autentica follia.



ORA POLITANO - Per Verdi, questa opzione non ha pagato perché il Napoli ha offerto di più: circa 25 milioni di euro garantiti al Bologna, da qui la scelta del presidente Saputo di accordarsi con de Laurentiis, aspettando la risposta definitiva del giocatore. Ma adesso l'Inter proporrà la stessa formula anche al Sassuolo per avere Matteo Politano. L'esterno scuola Roma è molto stimato da Spalletti e sarebbe un ottimo jolly d'attacco, ecco perché si sta lavorando anche su di lui come vi abbiamo già raccontato su queste colonne. La strategia comprenderà questa formula e diversi giovani da offrire, con cui l'Inter spera di fare plusvalenze utili anche in questo caso per il bilancio. Il mirino si è spostato, da Verdi a Politano con una soluzione in più. Per regalarsi comunque un mercato all'altezza.