Fare la differenza in Champions per reagire con orgoglio all'esclusione dal Mondiale. Potrebbe essere questo il desiderio di Radja Nainggolan, che contro il PSV è già stato decisivo con il gol del momentaneo pareggio interista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il belga, a dispetto di un’immagine che suggerisce soprattutto potenza, dispone della tecnica in velocità che serve a ridosso dell’area di rigore dove gli spazi sono sempre intasati. Senza palla, la sua fisicità è preziosa per soccorrere i due in mediana che rischiano sempre l’inferiorità, se non protetti dagli esterni. Ma, come si è visto subito in Olanda, l’ex romanista pesa eticamente non meno che tatticamente. Ha segnato nel momento più delicato. Ha esperienza internazionale in una squadra il cui capitano, Icardi, ha appena scoperto la Champions. Ferito dall’esclusione dal Mondiale, il Ninja si affaccerà sulla vetrina europea con molto orgoglio in più. Non ci piove: sarà Radja Nainggolan il primo trascinatore dell’Euro-Inter”.