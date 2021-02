Retroscena dal derby. Inter Tv ha raccontato un episodio su Christian Eriksen: "Conte ha fatto un gesto molto bello in occasione della sostituzione di Christian Eriksen. Il centrocampista danese si è avvicinato per dargli il cinque e Conte lo ha indicato come per dire sei il mio uomo, sapevo che non mi avresti deluso. E poi lo ha abbracciato".