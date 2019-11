Quest'oggi, La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come il Barcellona faccia davvero sul serio per Lautaro Martinez. "Sì, perché l'attaccante dell'Inter piace tantissimo al Barça. I nerazzurri lo ritengono intoccabile, ma Messi spinge per lui e in Catalogna ci credono. Le strategie mediatiche (si sa) spesso ovattano la realtà. Tuttavia il dialogo per adeguare il contratto procede, anche se non è semplice trovare un’intesa con un trend così impetuoso. Al suo sbarco a Milano, sedici mesi fa, Martinez ha ottenuto un ingaggio da 1,5 milioni di euro sino al 2023 e soprattutto si è tolto uno sfizio: quella clausola da 111 milioni di euro per l’estero, un milione in più di Mauro Icardi. Agli scettici parve una mossa da bullo. I fatti dicono che ora quel target diventa un elemento rilevante del nuovo contratto.