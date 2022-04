Ricordate quella Roma che a dicembre ha preso tre gol dall'Inter di Simone Inzaghi? Ecco, dimenticatela.: cinque vittorie e quattro pareggi che hanno fatto volare la Roma al quinto posto, davanti alla Lazio e a -5 dalla zona Champions. Già, la Champions. Quella Champions che nel 2010 Mou ha alzato al cielo sulla panchina dell'Inter.- Vecchi ricordi di un allenatore che rimarrà per sempre nel cuore dei nerazzurri. Ora però lo Special One prepara lo scherzo alla sua ex squadra in quel San Siro che già l'ha applaudito nella gara di Coppa Italia. E l'Inter, in questo momento, non poteva incontrare avversario peggiore.. I tre gol presi in meno di quaranta minuti all'andata sono solo un vecchio ricordo. Oggi lì dietro non si passa: tre reti subite nelle ultime sette partite di campionato, quattro clean sheet e un Chrisformato invincibile.- L'uomo copertina della squadra di Mou è, pericolo numero uno dei nerazzurri e al quarto posto nella classifica marcatori con 15 gol. Gli stessi di Lautaro. Abraham ma non solo però, perché in mezzo al campo la Roma ha unin più e sulla fascia ha scoperto, gioiellino classe 2002 che l'allenatore sta lanciando in tutti i big match. L'Inter è avvisata, la corsa scudetto passa anche dalla gara contro l'ex Mourinho. E stavolta non sarà facile.