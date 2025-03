Inter, questo Donnarumma sarebbe davvero un grande colpo?

– e avendo scelto negli ultimissimi tempi di puntare su portieri più “umani” come Handanovic, Onana, Sommer o Martinez,Il contestuale rafforzamento dell'organico, che nelle ultime stagioni ha consentito a Simone Inzaghi e ai suoi di mantenere un altissimo livello di competitività su tutti i fronti, ha fatto forse passare un po' in secondo piano l'importanza specifica di questo. Ma,anche per risolvere questa particolare esigenza.Da qualche settimana ormai – che si tratti di rumors provenienti dalla Francia o di dichiarazioni del diretto interessato o di persone a lui vicine –Una meta tornata ad essere ambitissima da diversi campioni e giocatori di alto livello, che sulla sponda nerazzurra di Milano saprebbero di potersi confrontare regolarmente sul palcoscenico della Champions League, con la prospettiva di essere protagonisti fino in fondo e di consolidare così il proprio status.– al contrario –, dopo un periodo di quattro anni trascorso al Paris Saint-Germain nei quali la sua crescita non sembra essersi definita al 100%.Sia da un punto di vista tecnico che mentale.e nell'opporsi alle conclusioni, sia da lontano che dalla distanza, purché a media altezza,(i tifosi inglesi, non ultimi quelli del Liverpool, ne sanno qualcosa), mostra tuttavia il rovescio della medaglia in altre situazioni. Oltre alle ben note difficoltà nell'impostazione coi piedi – che nemmeno a Parigi e la presenza negli anni di diversi allenatori “giochisti” ha limato – proprio in occasione del brillante cammino europeo del PSG in Champions ha ribaditoUn portiere alto quasi due metri dovrebbe essere padrone incontrastato dell'area piccola e molto più sicuro – per sé e per i compagni – sui traversoni che spiovono all'interno dell'area.Una serie di situazioni che vanno a toccare aspetti meramente tecnici ma che denunciano, al tempo stesso, . A nessun giocatore, tanto più ad un portiere – protagonista poco prima di un bella deviazione in calcio d'angolo – e con l'ulteriore responsabilizzazione della fascia di capitano al braccio può essere perdonata la distrazione che ha permesso a Kimmich di coglierlo impreparato e fuori dalla sua porta, pescando un Musiala liberissimo di andare a segno. "nelle ore successive al fatto, ma la sostanza non cambia.Ora.Tanto più se la situazione contrattuale di Donnarumma a Parigi è chiara (scadenza nel 2026) ma in divenire, in termini di trattativa per un eventuale prolungamento. Facendo quindi ragionamenti e considerazioni di opportunità economiche – al netto di un ingaggio da 10 milioni di euro fuori portata per qualsiasi squadra italiana –Questo Donnarumma quanto sarebbe effettivamente migliorabile, anche considerando che all'Inter ritroverebbe come preparatore quel Gianluca Spinelli che lo aveva allenato e svezzato ai tempi del PSG? Una squadra forte e ormai consolidata come quella di Inzaghi farebbe un salto di qualità davvero così importante con l'attuale versione del numero della Nazionale?