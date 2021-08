L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport giudica così la prestazione di Edin Dzeko contro il Genoa.



“Cosa accadrà dev’essere molto chiaro nella testa di Dzeko, che altrimenti non avrebbe spinto tanto di fronte all’opportunità Inter, al punto di chiedere alla Roma di essere liberato. «Da numero 9 può fare scuola», ha certificato Inzaghi, a proposito del bosniaco. Edin vuol dire delizia, anche nel senso letterale del suo nome. Una delizia per gli occhi, buon per San Siro che abbia potuto accogliere 27 mila persone per godersi lo spettacolo. La traversa prima, un’assistenza a calHanoglu, un’altra da urlo di petto, poi quel gol tanto cercato, che Sirigu gli aveva negato per due volte. Dzeko è stato totale, stimolato dalla situazione e stimolante per i compagni”.