Per Christian Eriksen è giunta l'ora di prendersi l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il calciatore danese abbia sempre i riflettori puntati addosso.



“D’altronde se ti chiami Christian Eriksen, se mezza Europa che conta era sulle tue tracce e se l’Inter ti ha inseguito e comprato per rivaleggiare con CR7, non può essere altrimenti. Ecco perché il centrocampista danese non smette di far parlare di sé e ha sempre i fari puntati addosso. Prima per le difficoltà a entrare nella macchina dai meccanismi perfetti di Conte, poi per aver fatto cambiare idea ad Antonio che per lui ha rimodellato la squadra con il 3-4-1-2, infine per aver steccato due partite facendo temere un ritorno nell’anonimato dopo alcuni lampi da super-giocatore. Christian è così, è sempre stato così: prendere o lasciare. L’Inter l’ha preso e dopo le settimane di conoscenza reciproca, più i mesi di distanziamento forzato durante il lockdown e la ripresa ad Appiano, l’ha messo al centro della squadra. Ora è lui che deve dare risposte sempre più convincenti, spingendo l’Inter a -1 dalla Lazio”.