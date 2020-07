L’Inter gli ha di fatto lasciato intendere che a fine anno le strade si separeranno, ma a quanto pare la questione non ha minimamente turbato Victor Moses. Il nigeriano, risolti i problemi di natura fisica, ha ripreso a macinare chilometri, risultando decisivo per Antonio Conte, sia da subentrante, sia da titolare. L’ex Chelsea ha dato risposte importanti, si è immediatamente adattato al campionato italiano e sulla corsia di competenza mostra con costanza una qualità che rara: salta l’uomo e arriva al fondo con semplicità. Più volte in una partita.



SOLDATO DI CONTE - L’arrivo di Hakimi sembrava non lasciare speranza alcuna a Moses, che però è adattabile anche sulla corsia di sinistra. Da quel lato, Biraghi e Asamoah hanno le valigie pronte e Conte qualche dubbio in merito alla partenza del nigeriano lo conserva. Il Chelsea vuole 10-12 milioni, cifra che i nerazzurri ritengono eccessiva, ma le ultime prestazioni del classe ‘90 fanno riflettere sulla possibilità di un altro tentativo. Conte ha trovato un calciatore affidabile e il tecnico salentino difficilmente si priva dei suoi soldati. La riconferma è difficilissima, ma forse non è ancora un affare del tutto abbandonato.