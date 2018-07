Sono arrivati de Vrij e Nainggolan, adesso all’Inter manca un esterno per affrontare al top la prossima stagione, nella quale giocherà anche la Champions League. C’è un nome di cui si parla da tempo ed è quello di Memphis Depay del Lione. Che l’ala olandese sia il primo obiettivo dei nerazzurri lo confermano anche i bookmaker: scommesse aperte sul tabellone Sisal Matchpoint sul prossimo acquisto interista e la prima opzione è proprio Depay. Il suo arrivo a Milano è dato a 3,75. In lavagna finisce anche la suggestione Modric, sogno proibito dell’Inter che ha però una clausola rescissoria inavvicinabile per chiunque, fissata a 500 milioni di euro. Il croato alle dipendenze di Spalletti è dato a 10 volte la scommessa.