L'Inter si prepara a concludere un affare in uscita. Si tratta di Ionut Radu, portiere di proprietà dei nerazzurri attualmente in prestito alla Cremonese. L'estremo difensore, visto il poco spazio trovato nella formazione grigiorossa, è ad un passo dalla partenza con direzione Ligue 1. Ad attenderlo c'è l'Auxerre, che da diverso tempo era in pressing sul giocatore ed è riuscito a battere la concorrenza del Saint-Etienne. Lo conferma Le Parisien, che racconta di un accordo raggiunto tra l'Inter e l'AJA per il prestito di Radu fino alla fine della stagione.



I DETTAGLI - Il portiere è atteso ad Auxerre già nella giornata di domani, martedì 24 gennaio, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi passare alla firma del contratto. La formula è quella del prestito secco, che permetterà al giocatore di vestire la maglia del club francese, attualmente diciannovesimo in classifica, fino alla fine della stagione corrente. Il suo innesto andrà a coprire il posto che rimarrà vacante con la partenza di Benoit Costil, vicino al passaggio al Lille.