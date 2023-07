Tra i convocati di Simone Inzaghi per la tournée dell'Inter in Giappone non c'è. Il portiere rientrato dal prestito all'Auxerre non fa parte del progetto dei nerazzurri e gli agenti del giocatore si sono mossi per cercare una nuova sistemazione.. Affare vicino alla chiusura e Radu pronto per una nuova avventura, di nuovo lontano da Milano.- Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il giocatore ha appena quattro presenze con la maglia dell'Inter: la prima nel 2015-16,; poi una serie di prestiti in Italia tra Avellino, Genoa e Parma, nel 2020 torna in nerazzurro e in due anni gioca cinque partite da vice Handanovic. La stagione scorsa si è diviso tra Cremonese e Auxerre, ora è tornato all'Inter ma la valigia è già pronta: direzione Bournemouth.