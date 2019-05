Uno degli obiettivi dell'Inter è Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma con una clausola rescissoria da 30 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per provare ad abbassare il prezzo di Pellegrini il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto come contropartita tecnica il portiere Ionut Radu, che a fine stagione tornerà ad Appiano Gentile dal prestito al Genoa.