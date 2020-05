Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter, ora in prestito al Parma, parla del suo futuro a Digi Sport. E si candida per un posto da vice Handanovic: “Vedrete tra qualche mese dove giocherò. Sarebbe un orgoglio per me andare all'Inter, vedremo cosa succederà. Ho ancora un contratto con loro fino al 2024. Non posso dirvi tutto adesso”.



SULLA STAGIONE - “Questi sono gli ostacoli che si presentano nella carriera di un calciatore: non devono abbattermi ma rinforzarmi. Il fatto che non abbia giocato di recente è una cosa che mi motiva. Ho capito che devo dare di più, sia fisicamente che mentalmente; in futuro imparerò da questa esperienza, per non trovarmi più in una situazione del genere. È frustrante per qualsiasi giocatore non essere inserito tra i titolari. Sono consapevole del mio valore e questo mi tranquillizza”.



IL MIO MODELLO - “Non posso dire di avere un modello stilistico perché cerco di formare il mio di stile. Quando ero piccolo mi piaceva Petr Cech, con quel caschetto mi sembrava speciale”.