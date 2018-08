La strada che dovrebbe portare l'Inter a Luka Modric si fa sempre più in salita, così i nerazzurri iniziano a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. Tra queste, spicca il nome di Rafinha, legato ai nerazzurri dopo i sei mesi di prestito della scorsa stagione.



'PROBABILE RESTI, MA...' - Per fare il punto sul futuro del centrocampista brasiliano Ariedo Braida, direttore sportivo per il mercato estero del Barcellona, ha parlato a Radio Sportiva: "Al momento siamo tranquilli sul mercato, la rosa è pronta per tutte le competizioni. La cosa più probabile è che Rafinha resti al Barcellona. È un ragazzo che ha grandi qualità calcistiche, può decidere le partite con il suo sapiente tocco di palla, e può farlo qui o da un'altra parte. L'anno scorso arrivava da una grave lesione al ginocchio, all'Inter ha fatto grandi cose. È un giocatore molto interessante che fa comodo al Barcellona".