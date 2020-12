Stefan de Vrij è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il difensore olandese estenderà l’accordo con i nerazzurri fino al 2025 e il suo stipendio sarà di poco superiore ai 5 milioni di euro a stagione. I dialoghi con Raiola hanno dunque portato alla fumata bianca e proprio il procuratore di origine campana, intervistato da TuttoSport, ammette come ormai manchi solo l’ufficialità per il rinnovo del difensore olandese in nerazzurro.



LE PAROLE DI RAIOLA - “Il rinnovo di de Vrij? C’è un accordo verbale su tutto, adesso lo stanno scrivendo”, ha spiegato Raiola a TuttoSport. Una bella notizia per Antonio Conte, che ha sempre ritenuto l’ex Lazio l’unico vero intoccabile della su difesa. Nell’ultimo periodo sono salite anche le quotazioni di Bastoni, ma fino a qualche mese fa l’incedibile della retroguardia aveva un solo nome e cognome: Stefan de Vrij. Per lui, l’Inter, ha respinto anche un affondo da parte del Barcellona e adesso per il difensore è giunta l’ora di raccogliere i giusti frutti.