Intervistato da la Repubblica, Mino Raiola espone quelli che erano i suoi dubbi circa Thohir e la proprietà cinese del Milan. L'agente Fifa, inoltre, parla della separazione con Lukaku.





Non l’ha mai scaricata nessuno?

«Diciamo che con Lukaku la separazione è stata consensuale».



Certi tifosi la odiano, dicono che lei non ha rispetto per le bandiere, ma solo per gli affari.

«Dovrebbero chiedermi scusa per Donnarumma: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perché non mi fidavo di quel Milan, come non mi fidavo dell’Inter di Thohir, e ditemi se non avevo ragione. Sarò poco romantico e politicamente scorretto, ma il mio scopo è massimizzare la carriera dei miei giocatori. Mi chiedo sempre: “cosa farei se fosse mio figlio?” I soldi sono solo l’ultimo step».