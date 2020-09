Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l'agente di Stefan de Vrij, Mino Raiola, ha parlato del possibile rinnovo di contratto del difensore olandese: "Non per niente è stato eletto il miglior difensore in Italia, con calma ci sarà modo di parlare del futuro tra l'Inter e Stefan". L'attuale accordo tra le parti scade nel 2023.