L'Inter guarda in casa Barcellona per il suo centrocampo: oltre a Vidal, infatti, i nerazzurri potrebbero tornare su Ivan Rakitic. Dalla Spagna, il quotidiano Sport riporta come Conte abbia richiesto l'arrivo del croato, per un affare che potrebbe concretizzarsi a fine mercato. Il club avrebbe dato l'ok alla cessione, ma i blaugrana chiedono 50 milioni di euro.