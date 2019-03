Un obiettivo per l'estate, un investimento importante. L'Inter non perde di vista Ivan Rakitic, considerato a tutti gli effetti uno dei colpi per l'estate. Come scrive oggi Tuttosport Ausilio è stato a Barcellona in concomitanza della sfida di Champions League con il Lione per gettare le basi di una trattativa che si preannuncia complessa. Il motivo è semplice, nonostante Valverde si sia espresso a favore della conferma del croato, con un passato con le maglie di Siviglia e Schalke, i blaugrana vogliono fare cassa per rientrare delle spese de Jong (oltre 70 milioni) e Rabiot (è in scadenza ma le commissioni saranno alte), ma ciò nonostante sono partiti da una base d'asta molto elevata: 50 milioni di euro.



MALCOM - Con il Barcellona l'Inter è tornata a parlare anche di Malcom, già seguito la scorsa estate e soprattutto lo scorso gennaio. La richiesta in questo caso non è di un trasferimento a titolo definitivo ma di un prestito oneroso, proposta per il momento respinta al mittente. Il brasiliano resta comunque un obiettivo per un reparto nel quale ci sono troppe incognite: Perisic ha offerte dall'estero, Candreva partirà e Keita potrebbe non essere riscattato dal Monaco.