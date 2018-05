Intervenuto ai microfoni di Sky, Claudio Ranieri parla dell'Inter di Luciano Spalletti e spiega come dopo l'esperienza di questa stagione, l'anno prossimo sarà più semplice per il tecnico toscano imbastire una squadra ancora più competitiva.



"Intanto Luciano Spalletti conosce i propri giocatori dopo un anno e i giocatori conoscono lui. Questo significa che la base è stata messa, sicuramente Piero Ausilio e la presidenza faranno in modo di ben figurare anche in Italia perché dobbiamo ritornare grandi non solo con Juventus e Roma ma con tutti quanti. Anche il Napoli ha fatto un grande percorso e mi auguro che le squadre italiane possano farsi valere sempre di più".