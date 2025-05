Inter, Ranking Uefa da record: prima in stagione e già certa la prima fascia nei sorteggi. Nel 2025/26 sarà in top 3

. Simone Inzaghi ha rivendicato il percorso di crescita a livello europeo compiuto dalla sua squadra da quando lui siede in panchina e i numeri sono tutti dalla sua parte. La vittoria per 4-3 nella semifinale di ritorno di Champions League controe ha fatto salire l'Inter in vetta alla classifica del ranking stagionale.In questa annata, infatti, nessuno ha ottenuto i punti che ha ottenuto l'Inter. Al secondo posto stagionale, infatti, c'era proprio il Barcellona, attualmente secondo e soltanto l'Arsenal potrebbe avvicinarsi a Inzaghi e ai suoi ragazzi battendo il PSG e accedendo alla finalissima.

Inter - 28.750* Barcellona - 36.250 Arsenal - 36.000* Aston Villa - 30.250 Liverpool - 29.500 Manchester United - 29.500* PSG - 28.000* Borussia Dortmund - 27.750 Bayern Monaco - 27.250 Tottenham - 27.250*

Quello che dice Inzaghi sulla prossima stagione è però vero soltanto in parte. Ad oggi l'Inter infatti è certa della partenza soltanto nella top 3 dietro al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il calcolo del ranking si basa infatti sul rendimento delle ultime 5 stagioni e all'inizio di ogni annata viene estromessa dal calcolo la stagione più vecchia. Per la prossima, la 2025/26 verranno eliminati quindi dal conteggio i punti conquistati nella stagione 2020/21 in cui i nerazzurri di Antonio Conte uscirono ai gironi fermandosi a soli 9.000 punti. Se l'Inter è oggi 5a in classifica, ad inizio stagione partirà con un ulteriore sorpasso su rivali che hanno invece completato, in quell'annata, percorsi più importanti

Real Madrid - 117.500 Bayern Monaco - 108.250 Inter - 105.75* Manchester City - 102.750 Liverpool - 101.500 PSG - 89.000* Borussia Dortmund - 84.750 Barcellona - 83.250 Roma 80.500 Arsenal 75.000*

L'Inter, che tramite il campionato si è già assicurata la qualificazione alla prossima Champions League, è anche garantita di entrare in prima fascia. Attualmente sia in caso di vittoria della Champions (che assicura un posto in prima fascia) sia in caso di sconfitta in finale, l'Inter non uscirà dalla top 9 del ranking di questa stagione, entrando di diritto nella prima urna dei sorteggi che si terranno a Montecarlo.